Скрыль (Вышкварок) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрыль (Вышкварок) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1907

Дата смерти

18.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1932

Дочь: Зыкова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Скрыль Яков Петрович

Новополтавка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыль Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Скрыль Яков Петрович

Смерть
18.02.1998
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