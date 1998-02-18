Скрыль (Вышкварок) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1907
Дата смерти18.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1932
Дочь: Зыкова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Скрыль Яков Петрович
Новополтавка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скрыль Яков Петрович
Смерть
18.02.1998