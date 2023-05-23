Черемных (Старостина) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемных (Старостина) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 25.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.10.1987

Отец: Старостин Владимир Анатольевич

Мать: Старостина Ольга

Бракосочетание
22.08.2011

Муж: Черемных Максим

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемных Максим

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