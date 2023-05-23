Черемных (Старостина) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 25.10.1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.10.1987
Отец: Старостин Владимир Анатольевич
Мать: Старостина Ольга
Бракосочетание
22.08.2011
Муж: Черемных Максим
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черемных Максим