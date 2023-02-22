Попова (Серёгина) Пелагея Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1919
Дата смерти17.09.1987
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1919
Отец: Серёгин Гордей
Мать: Серёгина Александра
Рождение ребёнка
03.07.1943
Рождение ребёнка
05.06.1946
Рождение ребёнка
23.10.1948
Рождение ребёнка
22.04.1950
Смерть
17.09.1987
Похороны
Неизвестно
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область