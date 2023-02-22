Попова (Серёгина) Пелагея Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Серёгина) Пелагея Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1919

Дата смерти

17.09.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1919

Отец: Серёгин Гордей

Мать: Серёгина Александра

Рождение ребёнка
03.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай Семëнович

Рождение ребёнка
05.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай Семëнович

Рождение ребёнка
23.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай Семëнович

Рождение ребёнка
22.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай Семëнович

Смерть
17.09.1987
Похороны
Неизвестно
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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