Сидоренко Федос Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Федос Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоренко Дмитрий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сидоренко Ульян Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Гарбузы, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоренко Александра Федосеевна

Мать ребёнка: не указана

Гарбузы, Вымнянская волость, Витебский уезд
Место жительства
Неизвестно
Гарбузы, Вымнянская волость, Витебский уезд
Смерть
Неизвестно
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