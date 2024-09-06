Казаеова (Горохова) Нина Сергеевна
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения01.09.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955
Отец: Горохов Сергей Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно