Казаеова (Горохова) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаеова (Горохова) Нина Сергеевна

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

01.09.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955

Отец: Горохов Сергей Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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