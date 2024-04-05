Cichocka (Chmielewska) Paulina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Cichocki Antoni
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Biała (Cichocka (Przychodzka) 2) Wiktoria
Отец ребёнка: Cichocki Antoni
Kamień Stary
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Cichocki Leon
Отец ребёнка: Cichocki Antoni
Zambrów
Смерть
Неизвестно