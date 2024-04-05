Cichocka (Chmielewska) Paulina Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Cichocka (Chmielewska) Paulina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Cichocki Antoni

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Biała (Cichocka (Przychodzka) 2) Wiktoria

Отец ребёнка: Cichocki Antoni

Kamień Stary
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Cichocki Leon

Отец ребёнка: Cichocki Antoni

Zambrów
Смерть
Неизвестно

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