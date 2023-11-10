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Кравчук Артем Александрович
Кравчук Артем Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2009
Пол
Мужской
Отец
Кравчук Александр Владимирович
1981 г.р.
Мать
Кравчук Ольга Ярославна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2009
Отец:
Кравчук Александр Владимирович
Мать:
Кравчук Ольга Ярославна
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