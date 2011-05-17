Ахметзакиров Амир Фирдавесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметзакиров Амир Фирдавесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.2011

Пол

Мужской

Отец

98 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2011

Отец: Ахметзакиров Данир Фирдавесович

Мать: не указана

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