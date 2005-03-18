Васильчиков Евгений Алексеевич
Место рожденияМосква
Дата рождения03.08.1948
Дата смерти18.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1948
Москва
Бракосочетание
26.09.1970
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.08.1974
Дочь: Васильчикова Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Васильчикова Вера Фоминична
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Смерть
18.03.2005
Москва