Васильчиков Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчиков Евгений Алексеевич

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Место рождения

Москва

Дата рождения

03.08.1948

Дата смерти

18.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1948

Отец: Васильчиков Алексей Николаевич

Мать: Васильчикова Елена Ивановна

Москва
Бракосочетание
26.09.1970

Жена: Васильчикова Вера Фоминична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.08.1974

Дочь: Васильчикова Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Васильчикова Вера Фоминична

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Смерть
18.03.2005
Москва
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