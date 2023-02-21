Степичев Юрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степичев Георгий Михайлович
Мать: Степичева Клавдия
Рождение ребёнка
25.03.1990
Дочь: Зджанская Оксана Юрьевна
Мать ребёнка: Степичева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степичева Олеся
Мать ребёнка: Степичева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степичева Галина