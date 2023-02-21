Гуселетова Ефросинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Иванович
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Иванович
д. Бабье
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гуселетов Степан Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Иванович
д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно