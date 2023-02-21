Гуселетова Ефросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Ефросинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Иванович

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1893

Сын: Гуселетов Борис Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Иванович

д. Бабье
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гуселетов Степан Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Иванович

д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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