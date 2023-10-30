Козловский Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиПосле 1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Козловский Григорий Игнатович
Мать: не указана
Бракосочетание
1890
Жена: Козловская Анна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Козловская Анна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Козловский Филипп Ефимович
Мать ребёнка: Козловская Анна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Козловский Василий Ефимович
Мать ребёнка: Козловская Анна
Рождение ребёнка
25.12.1898
Дочь: Мартынович Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Козловская Анна
Ягодка, Червенский район, Минская область
ИЛИ с. Волковыск, Гребенская волость, Игуменский уезд, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Козловская Анна
Военная служба
03.06.1915
ранен, оставлен на поле боя
Рождение ребёнка
1921
Сын: Козловский Александр Ефимович
Мать ребёнка: Козловская Анна
Смерть
После 1946