Козловский Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловский Ефим Григорьевич

Место рождения

Волковыск, Червенский район, Минская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

После 1946

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Козловский Григорий Игнатович

Мать: не указана

Волковыск, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1890

Жена: Козловская Анна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Козловская Анна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Козловский Филипп Ефимович

Мать ребёнка: Козловская Анна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Козловский Василий Ефимович

Мать ребёнка: Козловская Анна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.12.1898

Дочь: Мартынович Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Козловская Анна

Ягодка, Червенский район, Минская область
ИЛИ с. Волковыск, Гребенская волость, Игуменский уезд, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Козловский Лука Ефимович

Мать ребёнка: Козловская Анна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Военная служба
03.06.1915
ранен, оставлен на поле боя
Рождение ребёнка
1921

Сын: Козловский Александр Ефимович

Мать ребёнка: Козловская Анна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Смерть
После 1946
Волковыск, Червенский район, Минская область
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