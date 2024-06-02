Стародубцева Анна Понкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцева Анна Понкратова

Стародубцева Анна Понкратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Никита Алексеев

Отец ребёнка: Стародубцев Алексей Дорофеев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Василий Алексеев

Отец ребёнка: Стародубцев Алексей Дорофеев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1880

Сын: Стародубцев Иван Алексеев

Отец ребёнка: Стародубцев Алексей Дорофеев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
| ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №370, стр. 181
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дедловская (Стародубцева) Пелагия Алексеева

Отец ребёнка: Стародубцев Алексей Дорофеев

Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: (Стародубцева) Татиана Алексеева

Отец ребёнка: Стародубцев Алексей Дорофеев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №514, стр. 84
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.