Стародубцева Анна Понкратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Никита Алексеев
Отец ребёнка: Стародубцев Алексей Дорофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Василий Алексеев
Отец ребёнка: Стародубцев Алексей Дорофеев
Рождение ребёнка
26.03.1880
Сын: Стародубцев Иван Алексеев
Отец ребёнка: Стародубцев Алексей Дорофеев
| ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №370, стр. 181
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дедловская (Стародубцева) Пелагия Алексеева
Отец ребёнка: Стародубцев Алексей Дорофеев
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: (Стародубцева) Татиана Алексеева
Отец ребёнка: Стародубцев Алексей Дорофеев
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №514, стр. 84
Смерть
Неизвестно