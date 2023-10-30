Валеев-Сульва Сулейман Яруллович
Место рождения
Дата рождения21.01.1899
Дата смерти23.04.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1923
Место жительства
С 1925 по 1926
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1926 по 1931
Место жительства
С 1931 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1956
Смерть
23.04.1956