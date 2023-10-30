Валеев-Сульва Сулейман Яруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев-Сульва Сулейман Яруллович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

21.01.1899

Дата смерти

23.04.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
По 1923
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1925 по 1926
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1926 по 1931
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1956
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.04.1956
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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