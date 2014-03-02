Башкарева Надежда Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкарева Надежда Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.2014

Пол

Женский

Отец

19 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2014

Отец: Башкарев Антон Анатольевич

Мать: не указана

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