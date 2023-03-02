Трушина (Шеметова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушина (Шеметова) Юлия

Место рождения

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

16.05.1908

Дата смерти

18.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1908

Отец: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila

Мать: Шеметов Софья Sofia

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Трушина Людмила

Отец ребёнка: Трушин Сергей

Рождение ребёнка
03.02.1948

Сын: Трушин Григорий

Отец ребёнка: Трушин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трушин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушин Вячеслав

Отец ребёнка: Трушин Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
Доломитовые производства
Смерть
18.03.1971
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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