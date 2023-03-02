Трушина (Шеметова) Юлия
Место рожденияПосёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения16.05.1908
Дата смерти18.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1908
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Трушина Людмила
Отец ребёнка: Трушин Сергей
Рождение ребёнка
03.02.1948
Сын: Трушин Григорий
Отец ребёнка: Трушин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трушин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушин Вячеслав
Отец ребёнка: Трушин Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
Доломитовые производства
Смерть
18.03.1971
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область