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Суббота Клавдия Адамовна

Место рождения

Минская губ., Бобринский р-н, д. Пашковичи

Дата рождения

1892

Дата смерти

04.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Неизвестно Адам

Мать: не указана

Минская губ., Бобринский р-н, д. Пашковичи
Рождение ребёнка
08.04.1914

Дочь: Суббота Лариса Герасимовна

Отец ребёнка: Суббота Герасим Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суббота Герасим Лаврентьевич

Смерть
04.01.1938
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