Суббота Клавдия Адамовна
Место рожденияМинская губ., Бобринский р-н, д. Пашковичи
Дата рождения1892
Дата смерти04.01.1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Неизвестно Адам
Мать: не указана
Минская губ., Бобринский р-н, д. Пашковичи
Рождение ребёнка
08.04.1914
Дочь: Суббота Лариса Герасимовна
Отец ребёнка: Суббота Герасим Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1938