Демьянов Пётр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1935
Мать ребёнка: Демьянова Екатерина
Калининская обл., Пеновский р-н, п. Жукопа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демьянова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демьянова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демьянова Екатерина
Смерть
1946
Причина смерти: Несчастный случай