Демьянов Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянов Пётр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1935

Сын: Демьянов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Демьянова Екатерина

Жукопа, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Калининская обл., Пеновский р-н, п. Жукопа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демьянова Екатерина

Жукопа, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьянов Иван Петрович

Мать ребёнка: Демьянова Екатерина

Жукопа, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демьянова Екатерина

Смерть
1946
Жукопа, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Несчастный случай
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