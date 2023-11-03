Айдаков Филип Авдеев? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаков Филип Авдеев?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Айдаков Авдей Сидоров?

Мать: Айдакова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Айдаков Гаврила Филипов

Мать ребёнка: Айдакова Акулина Иванова

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Айдаков Савелий Филипов

Мать ребёнка: Айдакова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Авдотья Филипова

Мать ребёнка: Айдакова Акулина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдакова Акулина Иванова

Смерть
До 1782
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