Айдаков Филип Авдеев?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Айдаков Авдей Сидоров?
Мать: Айдакова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Айдакова Акулина Иванова
Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Айдакова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Авдотья Филипова
Мать ребёнка: Айдакова Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдакова Акулина Иванова
Смерть
До 1782