Филиппова Варвара Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти02.07.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Дочь: Филиппова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Дочь: Филиппова Глафира Павловна
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Сын: Филиппов (зотов) Петр Павлович
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Сын: Филиппов (зотов) Иван Павлович
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Сын: Филиппов (зотов) Филипп Павлович
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Дочь: Филиппова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Сын: Филиппов (зотов) Яков Павлович
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович
Сын: Филиппов (зотов) Николай Павлович
Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович