Филиппова Варвара Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Варвара Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

02.07.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1884 ст.

Муж: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1884 ст.

Сын: Филиппов Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.

Сын: Филиппов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1890 ст.

Дочь: Филиппова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1892 ст.

Дочь: Филиппова Глафира Павловна

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1892 ст.

Сын: Филиппов (зотов) Петр Павлович

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1894 ст.

Сын: Филиппов (зотов) Иван Павлович

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1895 ст.

Сын: Филиппов (зотов) Филипп Павлович

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1896 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1899 ст.

Дочь: Филиппова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1900 ст.

Сын: Филиппов (зотов) Яков Павлович

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1903 ст.

Сын: Филиппов (зотов) Николай Павлович

Отец ребёнка: Филиппов (зотов) Павел Зотович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.07.1907 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от простуды
Похороны
04.07.1907 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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