Чебыкина (Чебыкина) Иулия (Иулиана) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧебыкина (Чебыкина) Иулия (Иулиана)

Чебыкина (Чебыкина) Иулия (Иулиана)

Место рождения

Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.06.1911

Дата смерти

05.09.1964

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Муж

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1911

Отец: Чебыкин Иван (Иоанн)

Мать: Чебыкина Марфа

Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Томская губ., Барнаульский уезд
Крещение
19.06.1911
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Godparents:Таинство крещения совершено иереем Алексеем Сосуновым с диаконом Павлом Введенским. Восприемник (крестная): Бороздиной деревни крестьянская жена Татиана Стефановна Щапова | Свято-Троицкая ... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1942

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Шумилов Владимир

Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Владимир

Смерть
05.09.1964
Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close