Чебыкина (Чебыкина) Иулия (Иулиана)
Место рождения
Дата рождения17.06.1911
Дата смерти05.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1911
Отец: Чебыкин Иван (Иоанн)
Мать: Чебыкина Марфа
Томская губ., Барнаульский уезд
Крещение
19.06.1911
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Godparents:Таинство крещения совершено иереем Алексеем Сосуновым с диаконом Павлом Введенским. Восприемник (крестная): Бороздиной деревни крестьянская жена Татиана Стефановна Щапова | Свято-Троицкая ... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1942
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Шумилов Владимир
Рождение ребёнка
06.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумилов Владимир
Смерть
05.09.1964
Похороны
Неизвестно