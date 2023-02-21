Михайлова (Воробьева) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Воробьева) Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Федор Филипович

Мать: Воробьева Ал-дра

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Михайлова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Повышева Зоя Павловна

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Михайлова Мария Павловна

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Михайлов Федор Павлович

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Михайлова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Михайлова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Михайлова Мария Павловна

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Михайлова Александра Павловна

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Михайлов Егор Павлович

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Михайлов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Михайлов Василий Павлович

Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич

Смерть
1942
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