Михайлова (Воробьева) Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Воробьев Федор Филипович
Мать: Воробьева Ал-дра
Дочь: Михайлова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич
Дочь: Повышева Зоя Павловна
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич
Дочь: Михайлова Мария Павловна
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич
Дочь: Михайлова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич
Дочь: Михайлова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич
Дочь: Михайлова Мария Павловна
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич
Дочь: Михайлова Александра Павловна
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич
Сын: Михайлов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич
Сын: Михайлов Василий Павлович
Отец ребёнка: Михайлов Павел Васильевич