Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиПосле 1740
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1697
Сын: Илья Семенович
Отец ребёнка: Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Мавра Семеновна
Отец ребёнка: Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1708
Сын: Пётр Семенович
Отец ребёнка: Семен Тимофеевич
Смерть
После 1740