Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

После 1740

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1671 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Тимофеевич

Рождение ребёнка
1697

Сын: Илья Семенович

Отец ребёнка: Семен Тимофеевич

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Семен Тимофеевич

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Мавра Семеновна

Отец ребёнка: Семен Тимофеевич

Рождение ребёнка
1708

Сын: Пётр Семенович

Отец ребёнка: Семен Тимофеевич

Смерть
После 1740

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