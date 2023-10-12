Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Захаров Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Захаров Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Кирилл Кузьмич

Отец ребёнка: Захаров Кузьма Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
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