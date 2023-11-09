Филиппов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1939
Сын: Филиппов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Филиппова Зинаида Леонтьевна
Рождение ребёнка
04.07.1945
Дочь: Перкатова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова Зинаида Леонтьевна
Рождение ребёнка
10.05.1948
Сын: Филиппов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Филиппова Зинаида Леонтьевна
Рождение ребёнка
28.08.1952
Сын: Филиппов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Филиппова Зинаида Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956