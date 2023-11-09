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Филиппов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1939

Сын: Филиппов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова Зинаида Леонтьевна

Рождение ребёнка
04.07.1945

Дочь: Перкатова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова Зинаида Леонтьевна

Рождение ребёнка
10.05.1948

Сын: Филиппов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова Зинаида Леонтьевна

Рождение ребёнка
28.08.1952

Сын: Филиппов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова Зинаида Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Зинаида Леонтьевна

Смерть
1956
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