Гузаирова (Ахметзянова) Сахригуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГузаирова (Ахметзянова) Сахригуль

Гузаирова (Ахметзянова) Сахригуль

Место рождения

д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР

Дата рождения

03.02.1924

Дата смерти

29.04.2012

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1924

Отец: Ахметзянов Муртаза

Мать: Ахметзянова Газиза

д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гузаиров Сагидулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузаиров Анвар Сагидуллович

Отец ребёнка: Гузаиров Сагидулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузаиров Сагидулла

Смерть
29.04.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close