Гузаирова (Ахметзянова) Сахригуль
Место рожденияд.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Дата рождения03.02.1924
Дата смерти29.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1924
Отец: Ахметзянов Муртаза
Мать: Ахметзянова Газиза
д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гузаиров Сагидулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузаиров Анвар Сагидуллович
Отец ребёнка: Гузаиров Сагидулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гузаиров Сагидулла
Смерть
29.04.2012