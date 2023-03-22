Сокур Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сокур Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокур Сергей Александрович
Мать ребёнка: Феона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокур Василий Александрович
Мать ребёнка: первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокур Николай Александрович
Мать ребёнка: первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокур Михаил Александрович
Мать ребёнка: первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокур Владимир Александрович
Мать ребёнка: Феона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокур Алексей Александрович
Мать ребёнка: Феона
Смерть
Неизвестно