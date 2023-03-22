Сокур Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокур Александр Степанович

Сокур Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сокур Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокур Сергей Александрович

Мать ребёнка: Феона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокур Василий Александрович

Мать ребёнка: первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокур Николай Александрович

Мать ребёнка: первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокур Михаил Александрович

Мать ребёнка: первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокур Владимир Александрович

Мать ребёнка: Феона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокур Алексей Александрович

Мать ребёнка: Феона

Смерть
Неизвестно
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