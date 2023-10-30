Степан Прохоров
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Прохор Сергеев
Мать: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Михаил Степанов
Мать ребёнка: Наталья Ларионова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Наталья Ларионова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Федосья Степанова
Мать ребёнка: Наталья Ларионова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Евсей Степанов
Мать ребёнка: Наталья Ларионова
Бракосочетание
23.01.1810
Жена: Ефимья Гаврилова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ларионова
Смерть
После 1834
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)