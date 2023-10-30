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Степан Прохоров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Прохор Сергеев

Мать: Евдокия Борисова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Михаил Степанов

Мать ребёнка: Наталья Ларионова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Наталья Ларионова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Федосья Степанова

Мать ребёнка: Наталья Ларионова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Евсей Степанов

Мать ребёнка: Наталья Ларионова

Бракосочетание
23.01.1810

Жена: Ефимья Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ларионова

Смерть
После 1834
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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