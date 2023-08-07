Григорьев-Юдин ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев-Юдин ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1664 г.р.
До 1669 г.р.

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1649

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1664

Сын: Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1669

Сын: Иуда

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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