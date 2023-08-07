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Григорьев-Юдин ???
Григорьев-Юдин ???
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1649
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Григорий
До 1664 г.р.
Иуда
До 1669 г.р.
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1649
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1664
Сын:
Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1669
Сын:
Иуда
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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