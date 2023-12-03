Мелконян Вараздат Акобович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелконян Акоб
Мать: Зарик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелконян Аник Вараздатовна
Мать ребёнка: Гюло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелконян Рипсиме Вараздатовна
Мать ребёнка: Гюло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелконян Зарик Вараздатовна
Мать ребёнка: Гюло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелконян Акоб Вараздатович
Мать ребёнка: Гюло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелконян Вачик Вараздатович
Мать ребёнка: Гюло
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гюло
Смерть
Неизвестно