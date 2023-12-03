Мелконян Вараздат Акобович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелконян Вараздат Акобович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелконян Акоб

Мать: Зарик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелконян Аник Вараздатовна

Мать ребёнка: Гюло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелконян Рипсиме Вараздатовна

Мать ребёнка: Гюло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелконян Зарик Вараздатовна

Мать ребёнка: Гюло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелконян Акоб Вараздатович

Мать ребёнка: Гюло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелконян Вачик Вараздатович

Мать ребёнка: Гюло

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гюло

Смерть
Неизвестно
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