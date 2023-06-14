Пашенова (Трушова) Ефросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
из д.Линевой
Бракосочетание
07.02.1914 ст.
Поручители: По жениху: Крестьяне с.Парной Феодор Стефанов Раицкий и Василий Семенов Гашков; По невесте: Крестьянин с.Парной Петр Стефанов Раицкий и с.Божие-Озерского оседлый инородец Александр Евгенье... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1915 ст.
Сын: Пашенов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Пашеннов Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно