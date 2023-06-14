Пашенова (Трушова) Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашенова (Трушова) Ефросинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

из д.Линевой
Бракосочетание
07.02.1914 ст.

Муж: Пашеннов Михаил Григорьевич

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Поручители: По жениху: Крестьяне с.Парной Феодор Стефанов Раицкий и Василий Семенов Гашков; По невесте: Крестьянин с.Парной Петр Стефанов Раицкий и с.Божие-Озерского оседлый инородец Александр Евгенье... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1915 ст.

Сын: Пашенов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Пашеннов Михаил Григорьевич

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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