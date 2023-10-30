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Меньшиков Иван Андреевич

Место рождения

Кургат, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

16.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1883 ст.

Отец: Меньшиков Андрей Григорьевич

Мать: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
1 1 6 3 3 1 3 1 3 в роду от Давыда Павловича Меньшикова
Бракосочетание
1908

Жена: Меньшикова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.1908 ст.

Сын: Меньшиков Василий Иванович

Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Николаевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Меньшиков Егор Иванович

Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Николаевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Раскулачивание
1931
Кургат, Артинский, Свердловская область
Архив: ГКУСО "Государственный архив Свердловской области" Фонд: Р-88 -> Опись: 13 -> Дело: 1339 -> л. 123 Архив: ГКУСО "Государственный архив в городе Красноуфимске" Фонд: Р-157 -> Опись: 2 -> Дело: ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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