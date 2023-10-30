Меньшиков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1883 ст.
1 1 6 3 3 1 3 1 3 в роду от Давыда Павловича Меньшикова
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
23.12.1908 ст.
Сын: Меньшиков Василий Иванович
Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Николаевна
Раскулачивание
1931
Архив: ГКУСО "Государственный архив Свердловской области" Фонд: Р-88 -> Опись: 13 -> Дело: 1339 -> л. 123 Архив: ГКУСО "Государственный архив в городе Красноуфимске" Фонд: Р-157 -> Опись: 2 -> Дело: ... Показать все
Смерть
Неизвестно