Былкин Петр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1924
Дата смерти19.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924
Отец: Былкин Кузьма Максимович
Мать: Былкина Степанида
Рождение ребёнка
23.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.2013
Похороны
Неизвестно