Былкин Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былкин Петр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1924

Дата смерти

19.02.2013

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924

Отец: Былкин Кузьма Максимович

Мать: Былкина Степанида

Рождение ребёнка
23.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.02.2013
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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