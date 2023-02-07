Чистяков Василий
Место рождения
Дата рождения02.11.1968
Дата смерти07.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1968
Отец: Чистяков Виктор
Мать: Чистякова Любовь
Образование
Между ?.09.1975 и ?.06.1986
School #2
Бракосочетание
20.10.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
29.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia
Развод
10.04.1996
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 2018 по 07.02.2023
бизнесмен | ДОК-авто
Образование
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
ОмГУПС
Образование
Неизвестно
ТТЖТ (Техникум желазнолорожного транспорта) | Машинист электровоза
Место жительства
Неизвестно
ул. Горького д. 107
Смерть
07.02.2023
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: Heart attack
Похороны
Неизвестно