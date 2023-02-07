Чистяков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Василий

Чистяков Василий

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

02.11.1968

Дата смерти

07.02.2023

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1968

Отец: Чистяков Виктор

Мать: Чистякова Любовь

Томск, город Томск, Томская область
Образование
Между ?.09.1975 и ?.06.1986
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
School #2
Бракосочетание
20.10.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia
Развод
10.04.1996

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 2018 по 07.02.2023
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
бизнесмен | ДОК-авто
Образование
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
ОмГУПС
Образование
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
ТТЖТ (Техникум желазнолорожного транспорта) | Машинист электровоза
Место жительства
Неизвестно
ул. Горького д. 107
Смерть
07.02.2023
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: Heart attack
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close