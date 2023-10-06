Горбунова (Попкова) Ксения Окинфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Попкова) Ксения Окинфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потеряева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Антон Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Потап Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович

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