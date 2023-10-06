Горбунова (Попкова) Ксения Окинфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потеряева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Леонтий Николаевич
Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Антон Николаевич
Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Потап Николаевич
Отец ребёнка: Горбунов Николай Иванович