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Мария (Марина) Степановна
Мария (Марина) Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.08.1941
Пол
Женский
Отец
Нориков Степан Лукьянович
1916 г.р.
Мать
Шумакова Александра Сергеевна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1941
Отец:
Нориков Степан Лукьянович
Мать:
Шумакова Александра Сергеевна
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