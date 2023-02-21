Мария (Марина) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марина) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1941

Отец: Нориков Степан Лукьянович

Мать: Шумакова Александра Сергеевна

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