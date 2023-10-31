Торопченова Наталья Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова Наталья Феоктистова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.09.1833 ст.

Муж: Торопченов Михайла Павлов

Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1853 ст.

Дочь: Торопченова Капитолина Михайлова

Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1855 ст.

Сын: Торопченов Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Торопченова Мария Михайлова

Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
?.09.1857 ст.

Сын: Торопченов Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1859 ст.

Дочь: Торопченова Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
10.09.1860 ст.

Сын: Торопченов Никита Михайлов

Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
04.10.1862 ст.

Сын: Торопченов Косма Михайлов

Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
27.05.1864 ст.

Сын: Торопченов Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1866 ст.

Дочь: Торопченова Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
21.03.1867 ст.

Дочь: Торопченова Марья Михайлова

Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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