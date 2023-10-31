Торопченова Наталья Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Торопченова Капитолина Михайлова
Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов
Сын: Торопченов Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов
Дочь: Торопченова Мария Михайлова
Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов
Сын: Торопченов Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов
Дочь: Торопченова Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов
Сын: Торопченов Никита Михайлов
Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов
Сын: Торопченов Косма Михайлов
Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов
Сын: Торопченов Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов
Дочь: Торопченова Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов
Дочь: Торопченова Марья Михайлова
Отец ребёнка: Торопченов Михайла Павлов