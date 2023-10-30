Бельских Максим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
1897
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бельских Федор Максимович
Мать ребёнка: Бельских Феоктиста Степановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Бельских Феоктиста Степановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бельских Матвей Максимович
Мать ребёнка: Бельских Феоктиста Степановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бельских Андрей Максимович
Мать ребёнка: Бельских Параскева Кузьминична
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
21.02.1915 ст.
Сын: Бельских Александр Максимович
Мать ребёнка: Бельских Параскева Кузьминична
Рождение ребёнка
01.05.1918 ст.
Сын: Бельских Николай Максимович
Мать ребёнка: Бельских Параскева Кузьминична
Рождение ребёнка
06.10.1919 ст.
Сын: Бельских Алексей Максимович
Мать ребёнка: Бельских Параскева Кузьминична
Смерть
Неизвестно