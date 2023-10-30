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Бельских Максим Андреевич

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бельских Андрей Иванов

Мать: Бельских Агриппина Харлампиева

Бракосочетание
1897

Жена: Бельских Феоктиста Степановна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бельских Федор Максимович

Мать ребёнка: Бельских Феоктиста Степановна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Бельских Феоктиста Степановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бельских Матвей Максимович

Мать ребёнка: Бельских Феоктиста Степановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бельских Андрей Максимович

Мать ребёнка: Бельских Параскева Кузьминична

Бракосочетание
1913

Жена: Бельских Параскева Кузьминична

Рождение ребёнка
21.02.1915 ст.

Сын: Бельских Александр Максимович

Мать ребёнка: Бельских Параскева Кузьминична

Рождение ребёнка
01.05.1918 ст.

Сын: Бельских Николай Максимович

Мать ребёнка: Бельских Параскева Кузьминична

Рождение ребёнка
06.10.1919 ст.

Сын: Бельских Алексей Максимович

Мать ребёнка: Бельских Параскева Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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