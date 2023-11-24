Файзуллина (Хамитова) Рафида Мухарямовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1966
Рождение ребёнка
16.10.1989
Сын: Файзуллин Руслан Рафкатович
Отец ребёнка: Файзуллин Рафкат
Рождение ребёнка
16.10.1992
Сын: Файзуллин Фанис Рафкатович
Отец ребёнка: Файзуллин Рафкат
Рождение ребёнка
03.02.1994
Дочь: Шамсутдинова Лариса Рафкатовна
Отец ребёнка: Файзуллин Рафкат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Файзуллин Рафкат