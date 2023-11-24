Файзуллина (Хамитова) Рафида Мухарямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзуллина (Хамитова) Рафида Мухарямовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1966

Отец: Хамитов Мухарям Шарафутдинович

Мать: Хамитова Гайнисофа Мухитдиновна

Рождение ребёнка
16.10.1989

Сын: Файзуллин Руслан Рафкатович

Отец ребёнка: Файзуллин Рафкат

Рождение ребёнка
16.10.1992

Сын: Файзуллин Фанис Рафкатович

Отец ребёнка: Файзуллин Рафкат

Рождение ребёнка
03.02.1994

Дочь: Шамсутдинова Лариса Рафкатовна

Отец ребёнка: Файзуллин Рафкат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзуллин Рафкат

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