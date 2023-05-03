Мельников Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1874 ст.
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1877
Дочь: Мельникова Гликерья Степановна
Мать ребёнка: Мельникова София Терентьевна
Смерть
Неизвестно