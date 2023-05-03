Мельников Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Степан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1874 ст.

Жена: Мельникова София Терентьевна

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1877

Дочь: Мельникова Гликерья Степановна

Мать ребёнка: Мельникова София Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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