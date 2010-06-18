Худин Иван Михайлович
Место рожденияКрым, Первомайск
Дата рождения29.03.1960
Дата смерти18.06.2010
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крым, Первомайск
Рождение ребёнка
12.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Севастополь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Севастополь
Смерть
18.06.2010
Севастополь
Причина смерти: Рак желудка