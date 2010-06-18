Худин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худин Иван Михайлович

Место рождения

Крым, Первомайск

Дата рождения

29.03.1960

Дата смерти

18.06.2010

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Крым, Первомайск
Рождение ребёнка
12.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь
Смерть
18.06.2010
Севастополь
Причина смерти: Рак желудка
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