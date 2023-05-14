Белоусов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1965

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1965

Отец: Белоусов Иван Семенович

Мать: Белоусова Любовь Ефремовна

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