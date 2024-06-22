Медведицков Арсений Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведицков Арсений

Место рождения

Михайловская, Волгоградская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловская, Волгоградская обл.
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Усова (Медведицкова) Александра Арсеньевна

Мать ребёнка: не указана

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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