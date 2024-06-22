Медведицков Арсений
Место рожденияМихайловская, Волгоградская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Михайловская, Волгоградская обл.
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Усова (Медведицкова) Александра Арсеньевна
Мать ребёнка: не указана
Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно