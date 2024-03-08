Антипина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Антипина ? Петровна

Отец ребёнка: Антипин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Антипина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Антипин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
13.01.1891 ст.

Сын: Антипин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Антипин Петр Алексеевич

Ярославский уезд, Крестобогородская волость, д. Горбуново
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Антипина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Антипин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
22.03.1898

Сын: Антипин Степан Петрович

Отец ребёнка: Антипин Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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