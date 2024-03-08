Антипина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Антипина ? Петровна
Отец ребёнка: Антипин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Антипина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Антипин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1891 ст.
Сын: Антипин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Антипин Петр Алексеевич
Ярославский уезд, Крестобогородская волость, д. Горбуново
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Антипина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Антипин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.03.1898
Отец ребёнка: Антипин Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно