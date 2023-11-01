(Звегинцова) Ксения Панкратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Звегинцов Однодв. Дмитриевской Округи Д.звегинцовой Панкрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно