(Звегинцова) Ксения Панкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Звегинцова) Ксения Панкратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Звегинцов Однодв. Дмитриевской Округи Д.звегинцовой Панкрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пыжев Казьма Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Григорий Иванович

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