Чернов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1905
Сын: Чернов Иван Иванович
Мать ребёнка: Чернова Алевтина Владимировна
Рождение ребёнка
19.10.1907
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Чернова Алевтина Владимировна
Рождение ребёнка
01.07.1912
Дочь: Мушникова Агнея Ивановна
Мать ребёнка: Чернова Алевтина Владимировна
Смерть
Неизвестно