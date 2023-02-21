Крайнев Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1827
Жена: Татьяна Гаврилова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Иов Иванов Беляков, Леонтий Иванов Куракин, Радион Яковлев Добряков | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно