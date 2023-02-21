Крайнев Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнев Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1827

Жена: Татьяна Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Иов Иванов Беляков, Леонтий Иванов Куракин, Радион Яковлев Добряков | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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