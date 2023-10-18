Масюк Марина Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1961
Отец: Масюк Эдуард Андреевич
Мать: Масюк Эльвира Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Клюкин Евгений
Город Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан