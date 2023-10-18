Масюк Марина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасюк Марина Эдуардовна

Масюк Марина Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1961

Отец: Масюк Эдуард Андреевич

Мать: Масюк Эльвира Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Клюкин Евгений

Город Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close