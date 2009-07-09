Голоднева Надежда Ивановна
Место рожденияпос.Новогорный Челябинской обл.
Дата рожденияОколо 04.09.1934
Дата смерти09.07.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
пос.Новогорный Челябинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голоднев Юрий Михайлович
Смерть
09.07.2009