Голоднева Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голоднева Надежда Ивановна

Место рождения

пос.Новогорный Челябинской обл.

Дата рождения

Около 04.09.1934

Дата смерти

09.07.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

пос.Новогорный Челябинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голоднев Юрий Михайлович

Смерть
09.07.2009
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