Голубева (Пронская) Мария Федотовна
Место рождения
Дата рождения12.01.1905
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1905
Отец: Пронский Федот Никитович
Мать: Пронская Надежда
индекс Юрковки 368884индекс Тарумовки 368870
Рождение ребёнка
02.12.1927
Отец ребёнка: Голубев Андрей Григорьевич
Раздолье, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1932
Сын: Голубев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Голубев Андрей Григорьевич
Смерть
1986
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан