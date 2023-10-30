Голубева (Пронская) Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Пронская) Мария Федотовна

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Место рождения

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

12.01.1905

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1905

Отец: Пронский Федот Никитович

Мать: Пронская Надежда

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
индекс Юрковки 368884индекс Тарумовки 368870
Рождение ребёнка
02.12.1927

Сын: Голубев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Голубев Андрей Григорьевич

Раздолье, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1932

Сын: Голубев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Голубев Андрей Григорьевич

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
1986
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
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